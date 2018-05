Balotelli fa felice Mancini, esordio da ct con vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita

L'Italia targata Roberto Mancini riparte con una vittoria: nell'amichevole con l'Arabia Saudita, battuta 2-1, c'è lo zampino di Mario Balotelli, richiamato in nazionale dopo quattro anni e in gol nel primo tempo (di Belotti il raddoppio nella ripresa poi il gol saudita). Come risultato non è un granché, solo 2-1 sull'Arabia Saudita, che ai Mondiali non dovrebbe fare un cammino molto lungo, errori e cali di attenzione non sono mancati, specie nel finale con il rischio di raccogliere un altro risultato deludente, ma comunque l'Italia è tornata a vincere, nell'amichevole giocata a San Gallo. E si è ripresa la scena, in senso positivo, Balotelli, in campo quasi un'ora con un gol, il primo degli azzurri, e tante belle giocate.