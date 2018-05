Play Off Serie C, stasera l'andata dei quarti

Ha già fatto vittime eccellenti la corsa alla B, che ora entra nel vivo. Questa sera le partite di andata dei quarti di finale, ultime nelle quali ancora determinante sarà il piazzamento in campionato ed entrano in gioco squadre che fino ad ora sono state alla finestra.



Ad esempio il Siena, che va a Reggio Emilia in una sfida tra nobili decadute, entrambe affamate e ambiziose, entrambe attrezzate per riaffermare l'antico blasone. È interessante l'idea di un attacco stellare e prolifico come quello granata opposto alla difesa bianconera che stando alle indicazioni della stagione regolare non prende mai gol.



Interesse ed entusiasmo al San Vito Marulla per spingere il Cosenza a compiere un altro passo. Da quando è subentrato Piero Braglia ha portato i rossazzurri al cambio di passo in campionato e allo scalpo ai play off al titolato Trapani. La Samb invece viene da una stagione in altalena tra cambi di guida tecnica e strali presidenziali.



Ma la partita è aperta. Come quella che vede affrontarsi Viterbese e Sudtirol. I bolzanini tornano in gioco dopo il secondo posto in campionato figlio di una grande compattezza di squadra e di un finale addirittura altisonante. Ma la Viterbese ha già fatto fuori Carrarese e Pisa, due predestinate e non pensa certo di fermarsi qui. Stimolante la prima volta di una partita inedita: quella tra la piccola Feralpi Salò e il Catania.



Etnei favoriti, ma la squadra di Toscano ha un curioso curriculum di ammazzagrandi. L'ultima ad arrendersi ai Leoni del Garda l'Alessandria che nel frattempo ha esautorato Marcolini e ripartirà da un altro allenatore.