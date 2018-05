Presentata la nuova divisa della Nazionale di calcio di San Marino

È una maglia volutamente vintage, azzurra, non più blu, e con un richiamo ai valori della Repubblica.

L'orgoglio di rappresentare San Marino e di portarne i simboli in giro per il continente. La Federcalcio del Titano s'aggrappa alla storia e ai valori della Repubblica e se li cuce sulla pelle, o meglio su quella che per i calciatori del Titano è la seconda pelle per eccellenza. Presentata la nuova maglia ufficiale della Nazionale, realizzata dal nuovo sponsor tecnico, la Macron. Per il grande pubblico i veli sono volati via alla Cava dei Balestrieri con la cerimonia delle 17:30, i primi a vederla però sono stati i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci. Che hanno ricevuto in udienza Marco Tura e il Consiglio Federale al completo, ottenendo in cambio due magliette – la mitica n°10 – griffate coi loro cognomi. Presenti anche una rappresentate della UEFA – molto attenta allo sviluppo delle piccole federazioni e decisamente soddisfatta della divisa – e un rappresentante della Macron. Che ha realizzato il tutto seguendo il progetto indicatogli dalla Federazione. Una maglietta volutamente vintage, non più blu ma azzurro chiaro come era alle origini. Un omaggio alla storia calcistica, ma anche a quella della Repubblica tutta. Il colletto infatti recita la doppia scritta FSGC 1931, dietro, e “L'Antica Terra della Libertà”, davanti. Il debutto ufficiale sarà l'8 settembre in Bielorussia, in occasione della prima partita della Nations League.