Serie C Play OFF : Reggiana sorpasso sul Siena e adesso vede la semifinale

Il Città del Tricolore di Reggio Emilia vestito a festa per l'andata del quarto di finale dei play off di serie C. Seconda del Girone A. Il Siena, contro la quarta del Girone B, la Reggiana. I toscani di Mignani hanno fatto da spettatori fino a questo momento usufruendo del vantaggio di entrare in campo nella fase finale, ma sarà un vero vantaggio o uno svantaggio? L'inizio shock della Reggiana faceva pendere l'ago verso Siena quando la difesa granata si addormenta letteralmente sul cross di Neglia di facilissima lettura, sul secondo palo sbuca indisturbato Rondanini che beffa, l'incertissimo in questo caso Facchin, ma anche Rozzio si fa sorprendere come un principiante. Siena avanti, per 60 secondi neanche perchè battuto il calcio di ripresa del gioco, Cattaneo vola a sinistra, sbrana la fascia, poi serve Bobb che vince il contrasto, la sfera arriva sul destro di Manfrin che non sembra un missile imprendibile ma è molto angolato, Pane si allunga ma non basta. 1-1 e inizio pirotecnico al Mapei. Squadre spaccate già dopo 20 minuti, bianconeri in contropiede, Marotta prova a finalizzare, Facchin goffo ma concreto. Carlini come un treno a sinistra, sfera in mezzo per Altinier che manca l'aggancio, destro di Lombardo pericoloso ma non troppo. Ripresa, Neglia è sicuramente uno dei migliori per il Siena, palla preziosa per l'inserimento di Bulevardi che da li seppur in precario equilibrio poteva fare meglio. Tutti quelli che vogliono diventare attaccanti prendano carta e penna per annotarsi qual'è il movimento, l'attacco dello spazio, il senso del goal di una punta vera e di un centrocampista che sa che basta buttarla in mezzo e qualcosa succede. Lombardo scarica in mezzo, Altinier goal da “ in area comando io”. Spettacolo al Mapei, Cristian Altinier è l'essenza del goal. Proteste Robur. Bulevardi aggancia e conclude col destro dal vertice destro dell'area piccola: mura la battuta Genevier, che aveva il braccio dietro alla schiena. Dall'angolo, l'ex Roma e Sampdoria Guberti con il sinistro, conclusione pericolosa ma alta sulla traversa. Capovolgimento di fronte dialogo Napoli – Cianci entrambi entrati nella ripresa, Cianci divora l'occasione di uccidere partita e forse anche qualificazione. Facchin si riscatta ampiamente con il doppio straordinario intervento su Guberti, reattivo il portiere della Regia. Finisce così tutto rimandato al Franchi di Siena. Al Città del Tricolore di Reggio Emilia. Reggiana batte Siena 2-1



L.G