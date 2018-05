Zidane lascia il Real Madrid: "Difficile continuare a vincere"

A Zizou sono bastati due anni e mezzo per diventare l'allenatore più vincente della storia della Champions, nonché il primo allenatore a vincere il trofeo per tre anni di fila.

A sorpresa, Zinedine Zidane lascia la panchina del Real Madrid. La clamorosa notizia è stata comunicata oggi alle 13 in una conferenza stampa tenuta dal tecnico francese e da Florentino Perez. "Ieri ho incontrato Zidane – spiega il presidente delle merengues - e mi ha comunicato una decisione. Inattesa, molto sorprendente". “È il momento – prosegue Zizou - Non è una decisione presa al volo, è stata meditata e per me è la cosa giusta, anche se immagino che tanti non la pensino come me. Dopo tre anni il Madrid per continuare a vincere ha bisogno di un cambio, di un'altra metodologia di lavoro, di un altro discorso. Sento che sarà difficile continuare a trionfare, e siccome sono un vincente me ne vado”. Per ora nessuna dichiarazione su quello che sarà il futuro del tecnico o su chi lo sostituirà sulla panchina del Real.



Inizialmente avviato a una carriera da dirigente – ovviamente sempre nei blancos – Zidane comincia a cambiare idea nel 2013, quando diventa vice di Carlo Ancelotti. Poi una stagione e mezzo in terza divisione alla guida del Castilla – la squadra B delle merengues – e l'approdo al Real vero e proprio nel gennaio 2016, al posto dell'esonerato Benitez. Per rimettere in carreggiata la stagione, Zidane fa quello che al suo predecessore non era stato concesso, ossia inserire nell'11 titolare Casemiro. Il mediano brasiliano non ha un palleggio galactico ma è preziosissimo a livello tattico e sarà una delle chiavi dell'incredibile ciclo di Zizou. Che in tre stagioni vince 9 titoli su 13 disponibili, tra i quali uno scudetto atteso ben 5 anni. Ma è in Champions League – dalla quale non è ancora mai stato eliminato – che scrive la storia: nell'epoca post Coppa dei Campioni nessuno ha mai vinto il titolo per due volte consecutive, lui invece ne somma addirittura tre. Un filotto che mancava dal triennio '74-'76 – quando a realizzarlo fu il Bayern Monaco – e mai riuscito prima ad un allenatore. E che fa di Zidane il tecnico più vincente della competizione, a pari merito col suo mentore Carlo Ancelotti e Bob Paisley. Ad arricchirne ulteriormente il curriculum ci sono 2 Supercoppe Europee, 2 Mondiali per club e una Supercoppa spagnola.