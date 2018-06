Calcio: stasera a Nizza l'amichevole Italia-Francia

Stasera, a Nizza, l'Italia affronterà la Francia in amichevole. Per la squadra guidata da Didier Deschamps sarà un test importantissimo in chiave Mondiali, per la formazione guidata da Roberto Mancini un match che può dire tanto sul valore complessivo di una squadra appena nata. Il ct degli azzurri lo ha definito un test contro "una delle candidate a vincere il Mondiale in Russia".