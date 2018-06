Cpiace, Bisoli già orientato sulla serie B: “Dicevano che avrei vinto solo a Cesena, ho dimostrato che si sbagliavano”

“Dopo Renate – Padova 3-0 ho detto al Presidente oggi abbiamo vinto il campionato”

È un Pier Paolo Bisoli tirato a lucido quello che si presenta negli studi di San Marino RTV per partecipare alla trasmissione dedicata al campionato di Serie C, “ Cpiace” che mai come in questa stagione ha toccato ascolti record, grazie anche ad ospiti di grandissimo livello come il neo vincitore del campionato di serie C con il Padova. Bisoli, ha parlato della cavalcata dei biancoscudati verso la B, partendo dalla prima giornata di campionato Renate – Padova 3-0 che a suo giudizio ha segnato la svolta. Bisoli, non nasconde la sua personalissima grande soddisfazione quando dichiara di avere una pesante etichetta da sradicarsi di dosso. Il tecnico del Padova già orientato verso la serie B, disegna l'identikit dei giocatori che dovranno sposare il suo progetto. Un nome seguito molto da vicino è quello del centrocampista del Cesena Andrea Schiavone. Lunedì 11 giugno si chiuderà una stagione che ha consacrato Cpiace come trasmissione di riferimento per quanto riguarda il campionato di Serie .



L.G