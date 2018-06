Serie B: due pareggi nelle semifinali di playoff



La prima semifinale playoff di serie B finisce con un pareggio, Cittadella e Frosinone non vanno oltre all'1-1. Al 17' gli ospiti passano in vantaggio con Paganini, bravo a risolvere una mischia in area. Ma il Cittadella non si arrende ed a fine primo tempo trova il gol con un diagonale di Chiaretti che beffa Vigorito. Nella ripresa poche emozioni. Appuntamento a domenica per la gara di ritorno a Frosinone.

Proprio come nell'altra semifinale, Venezia e Palermo pareggiano 1-1, succede tutto nella ripresa, gli ospiti passano in vantaggio con La Gumina al 53' per poi essere recuperati cinque minuti dopo da Marsura. Nel finale i ragazzi di Stellone sprecano una ghiotta occasione con Coronado che viene bloccato da Audero in disperata uscita. La gara di ritorno sarà domenica al Renzo Barbera di Palermo.