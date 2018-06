L'Italia delle donne vola al Mondiale superando 3-0 il Portogallo

Le azzurre centrano l'obiettivo fallito dalla Nazionale maschile a novembre: dovevano battere il Portogallo per centrare un'impresa che al nostro calcio femminile mancava da 20 anni e ci sono riuscite con una prova che ha messo in mostra cuore, grinta, gioco, spirito di gruppo.



Tutte doti che contraddistinguono la Nazionale di Milena Bertolini e premiano il suo lavoro cominciato a settembre e il talento di Sara Gama e compagne.



Sette vittorie in altrettante gare: quella decisiva, che porta dritto a Francia 2019, è arrivata questa sera per 3-0 grazie alle reti di Cristiana Girelli di testa dopo appena 4' e di Cecilia Salvai al 12', sempre da calcio d'angolo, e al 91' della Bonansea. I quasi 7.000 del Franchi hanno spinto le azzurre verso il grande traguardo, centrato con un turno d'anticipo.