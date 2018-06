10 giugno 1934: l'Italia vince i mondiali per la prima volta

La Nazionale Italiana di Calcio aveva già esordito ai primi mondiali di calcio nel 1930 in Uruguay, in un'edizione che vide la vittoria dei padroni di casa.



L'Italia ebbe l'onore di ospitare la seconda edizione della competizione planetaria, la prima in Europa. Si giocò dal 27 maggio al 10 giugno, scesero in capo 16 nazionali in 17 incontri.



Gli Azzurri non solo ospitarono l'evento, ma lo vinsero anche. La nazionale del "Regno d'Italia", allenata da Vittorio Pozzo, battè per 2 a 1 la Cecoslovacchia. Segnarono Raimundo Orsi all'80° e Angelo Schiavio nei supplementari, laureandosi "Campione del mondo".



Un successo che fu replicato con una seconda vittoria anche nell'edizione successiva dei mondiali, nel 1938 in Francia.