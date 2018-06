13 giugno 1956: il Real Madrid vince la Prima coppa dei Campioni

A pochi anni dalla fine del secondo conflitto mondiale anche lo sport, il calcio in particolare comincia a prendere una fisionomia più simile a quella che avrà nel terzo millennio. Nella stagione 1955/56, l'UEFA organizza un torneo tra i migliori club europei. Alla prima edizione della Coppa dei Campioni prendono parte sedici squadre, le vincitrici dei campionati nazionali. L'Italia è rappresentata dal Milan, già al suo quinto scudetto. I rossoneri vengono eliminati in semifinale. Nella finale del 13 giugno allo stadio Parc des Princes di Parigi il Real Madrid s'impone per 4-3 sulla squadra francese “Stade Reims”, portando a casa così la Coppa dei Campioni, nei decenni a venire i “Blancos” saranno campioni per altre 12 volte diventando il club con il maggior numero di titoli europei vinti