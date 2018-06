Spagna: Via Lopetegui dopo il "caso-Real"

Clamoroso in Spagna. La Federazione iberica ha esonerato il Commissario Tecnico della Nazionale Julen Lopetegui, dopo che ieri era stato annunciato dal Real Madrid come nuovo allenatore dei blancos. Lo ha annunciato il Presidente federale Luis Rubiales in una conferenza stampa. “Non mi sento tradito-ha dichiarato Rubiales- il problema è come si sono svolte le cose, totalmente all' oscuro della Federazione e per questo non possiamo passare sopra a una cosa simile. Lopetegui è un professionista serio, ma il modo di fare è importante”.

Il favorito per sedere sulla panchina della Roja è Fernando Hierro. Le Furie Rosse esordiranno al mondiale venerdì contro il Portogallo.