Croazia-Nigeria 2-0, biancorossi in testa al Gruppo D

Decisivo lo juventino Mandzukic, che propizia l'autorete di Etebo e poi conquista il rigore trasformato da Modric.

La Croazia mette la freccia su Islanda e Argentina battendo 2-0 la Nigeria, un successo che le vale il primato nel Gruppo D. Successo giusto per quel che si è visto in campo, al quale, pur senza segnare, contribuisce in maniera decisiva lo juventino Mandzukic. Suo il colpo di testa su azione d'angolo che, nel primo tempo, carambola su Etebo per l'autorete del vantaggio croato. E nella ripresa è sempre lui a conquistare, grazie alla trattenuta di Troost-Ekong, il rigore che vale il raddoppio di Modric.