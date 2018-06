Brasile, falsa partenza: 1-1 con la Svizzera

Alla perla di Coutinho risponde Zuber, che sfrutta un errore di Miranda.

Un Brasile eccessivamente lezioso non riesce ad avere la meglio sulla Svizzera, che gli strappa l'1-1. Verdeoro subito dominanti e in vantaggio con una meraviglia di Coutinho, autore di un destro a giro da fuori entrato con l'aiuto del palo. Da lì in poi però si limitano a uno sterile possesso palla, venendo puniti in avvio di ripresa. Il pari è di Zuber, che sul corner di Shaqiri elude la marcatura di Miranda e batte Alisson di testa. Il finale è un assedio brasiliano: Sommer si oppone ai colpi di testa di Neymar e Firmino, mentre Miranda va a un soffio dal riscatto personale calciando appena a lato da dentro l'area. L'ultima occasione è per Renato Augusto, il cui tiro al volo viene deviato in angolo da Schar.