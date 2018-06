Kane lancia l'Inghilterra: doppietta e Tunisia ko 2-1

Il gol decisivo arriva al 92°, a coronamento dell'ottima prova degli inglesi.

L'uragano Kane si abbatte sul Mondiale con una doppietta e la sua Inghilterra batte 2-1 la Tunisia. Il bomber del Tottenham la sblocca già al 10°, a coronamento dell'avvio spumeggiante degli inglesi: incornata di Stones su azione d'angolo, Hassen respinge e lui ribadisce in rete. Inghilterra padrona del campo, ma al 33° Walker commette un'ingenuità e stende in area Ben Youssef, permettendo a Sassi di pareggiare dal dischetto. Prima del riposo inglesi ancora arrembanti con la traversa sfiorata da Alli e col palo di Lingard, nella ripresa invece il ritmo cala e gli africani sembrano averla spuntata. Finché, al 92°, ecco la doppietta di Kane. Ancora sugli sviluppi di un angolo prolungato sul secondo palo da Maguire, per un meritatissimo successo inglese.