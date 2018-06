Mondiale: il Giappone sorprende la Colombia

Continuano le sorprese al mondiale di Russia: il Giappone ha sconfitto la Colombia per 2-1 grazie alle reti di Kagawa su calcio di rigore al 6' (espulso Sanchez per fallo di mano in area) e di Osako al 73', intervallate dal pareggio di Quintero per i cafeteros al 39'. Nipponici che conquistano la vetta del girone H, in cui ci sono anche Polonia e Senegal.