Il Ravenna sistema la porta: Venturi rinnova e Spurio ritorna

Si ricompone la coppia di portieri dell'anno della promozione.

Il Ravenna sistema la porta con un ritorno al passato: ufficiali sia il rinnovo del titolare Giacomo Venturi che il ritorno di Andrea Spurio, reduce da una stagione da titolare in Serie D nel Lentigione. Ricomposta dunque la coppia di portieri della stagione 2016/17, che si concluse con la promozione in Serie C. La conferma di Venturi si aggiunge a quelle di Lelj e Selleri, altre due colonne di un biennio ricco di soddisfazioni. Nel quale, alla già citata promozione, è seguita una salvezza senza affanni, con tanto di playoff sfiorati.