Belgio show, 5-2 alla Tunisia

I Diavoli Rossi la chiudono in 50° grazie alle doppiette di Lukaku - ora capocannoniere insieme a Ronaldo - e di Eden Hazard, poi arriva il sigillo di Batshuayi.

Se ne parla poco, troppo poco, del Belgio. Che ha una delle rose qualitativamente più interessanti del Mondiale e lo ribadisce travolgendo 5-2 la Tunisia. I Diavoli Rossi danno spettacolo e sistemano la faccenda in 50': apre e chiude la doppietta di Eden Hazard - che comincia con un rigore - e in mezzo ce n'è un'altra di Lukaku. La seconda in due partite per l'attaccante dello United, che raggiunge Ronaldo in testa alla classifica cannonieri. Infine il sigillo di Batshuayi, che prima aveva preso una traversa e si era visto respingere un tiro sulla linea. Di Bronn il momentaneo e inutile 2-1, al 93° accorcia ancora Khazri.