Cesena: la procura di Forlì ha chiesto il fallimento

La Procura della Repubblica di Forlì ha chiesto il fallimento dell'Associazione Calcio Cesena, proprio mentre la società tenta di salvarsi con un piano di ristrutturazione dei debiti. La richiesta è stata presentata al Tribunale mercoledì scorso, 20 giugno, dopo che il giorno prima l'Agenzia delle Entrate aveva respinto per la seconda volta una richiesta di transazione fiscale basata sul dimezzamento del debito con l'Erario (circa 40 milioni) e la sua rateizzazione in vent'anni. Non è questo l'unico grosso problema del Cesena, a una settimana dalla scadenza del termine per l'iscrizione al campionato di serie B: davanti al Tribunale delle Imprese di Bologna, venerdì prossimo inizierà una causa promossa dalla Figc sulla base di un'ispezione della Covisoc che aveva rilevato irregolarità compiute dagli amministratori. La Federazione chiede un accertamento dei fatti e, se confermati, il commissariamento della società