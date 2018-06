Cesena: l'Erario avrebbe rifiutato anche il terzo accordo, club a un passo dal fallimento

Pessime notizie per il Cesena. Manca ancora l'ufficialità, ma l'Agenzia delle Entrate avrebbe rifiutato anche la terza proposta di ripianamento del debito. Dopo i due rifiuti precedenti, il 19 giugno i dirigenti bianconeri avevano presentato una nuova proposta puntata su una fideiussione per 5 anni, ricapitalizzazione a 4,5 milione di euro e ulteriore diminuzione per il futuro dei costi di gestione. A questo punto il club del presidente Lugaresi è a un passo dal fallimento.