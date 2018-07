Clamoroso a Mosca: la Russia batte la Spagna e vola ai quarti

E' il Mondiale delle sorprese. La Russia di Stanislav Čerčesov supera la Spagna dopo i calci di rigore ed accede ai quarti di finale, dove incontrerà la vincente della sfida tra Croazia e Danimarca.



Il match si era messo nel migliore dei modi per le Furie Rosse grazie all'autogol di Ignashevich dopo soli 12 minuti ma i russi non mollano e pervengono al pareggio con il rigore di Dzyuba allo scadere del primo tempo.



Non succede più nulla fino al 120': si va così ai rigori. Gli errori dal dischetto di Koke e Iago Aspas sono decisivi, i padroni di casa sono cinici e ottengono una qualificazione che ha del clamoroso.