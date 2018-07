Mondiali: il Brasile non sbaglia, eliminato il Messico

Il Brasile era sicuramente favorito ma la vittoria non era affatto scontata (per informazioni chiedere a Germania, Argentina, Portogallo e Spagna). La squadra di Tite soffre nel primo tempo poi si sbarazza del temibile Messico di Osorio e si qualifica per i quarti di finale.

2-0 il risultato finale con i gol di Neymar Jr., finalmente leader di questa Seleção, e di Roberto Firmino allo scadere.



El Tricolor gioca una buona partita, soprattutto nei primi 45 minuti, senza però creare grattacapi alla difesa verdeoro che si difende in modo compatto e sa quando far male. Ora per il Brasile una tra Belgio e Giappone alla Kazan Arena il prossimo venerdì 2 luglio.