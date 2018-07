Calciomercato: il Rimini prende Serafino, Tani va al San Giovanni

Il Rimini ha reso noto di aver acquistato a titolo definitivo l'attccante di 21 anni Francesco Serafino. Prodotto del vivaio della Roma ha giocato anche in sudamerica con le maglie di Argentinos e Boca Juniors e in Uruguay all'Huracan di Montevideo. Nel febbraio scorso era tornato in Italia alla Triestina. Si muovono anche le squadre sammarinesi: Il San Giovanni ha comprato l'attaccante Giovanni Tani, giocatore classe '83 con tanta esperienza nei dilettanti.