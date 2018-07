Rooney raggiunge Ibra in Mls: ha firmato con il DC United

Wayne Rooney ricomincia dalla Mls: il miglior marcatore della storia della nazionale inglese, che raggiunse sir Bobby Charlton in testa alla classifica realizzando un rigore a San Marino allo stadium di Serravalle, lascia l'Everton e la Premier League e vola oltreoceano. L'attaccante ha firmato un accordo di tre anni e mezzo con il DC United, squadra di Washington di proprietà dell'azionista di minoranza dell'Inter Erick Thohir. Formazione, quella rossonera, che non vince dal 2 maggio, è all'ultimo posto della Eastern Conference e dista 13 punti dai Chicago Fire che occupano il sesto posto, l'ultimo utile per qualificarsi ai playoff. Hanno però giocato ben 5 partite in meno, dunque il discorso è ancora tutto aperto. L'acquisto dell'ex attaccante del Manchester United ha generato un entusiasmo straordinario tra i tifosi della franchigia della capitale statunitense, che hanno gremito il nuovo stadio; il sindaco Muriel Bowser ha proclamato per il 2 luglio il Wayne Rooney Day. Data del probabile esordio della punta inglese il 14 luglio, giorno in cui verrà inaugurato l' Audi Field con la sfida con i Vancouver Whitecaps. In conferenza anche una domanda sulla nazionale dei tre leoni, che ha ben impressionato nelle prime partite dei mondiali e quando a Rooney viene chiesto se sta spera che la squadra non vinca dato che lui non fa parte della spedizione, stizzito risponde così:



Nel video la conferenza stampa di Wayne Rooney (attaccante DC United)