Mondiali: Francia prima semifinalista

La Francia è la prima semifinalista di Russia 2018. A Novgorod la nazionale di Didier Deschamps si impone sull'Uruguay per 2-0, con un gol per tempo.

Il match viene sbloccato al 40' con un colpo di testa di Varane che svetta sopra tutti dopo un calcio di punizione battuto da Griezmann e porta avanti i Blues.



Nella ripresa arriva il gol che chiude la partita, proprio del Petit Diable, con una conclusione dal limite dell'area non irresistibile ma che Muslera non trattiene: la papera dell'ex portiere della Lazio condanna i sudamericani che dicono addio alla competizione.

Ora i galletti aspettano la vincente di Brasile-Belgio.