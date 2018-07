Rimini Calcio: tra progetti e serie C

Vuole essere il Rimini di tutti. Si presenta così Giorgio Grassi che lascia l'appellativo di Patron per accogliere quello di presidente. Atto che sarà formalizzato nel prossimo Cda. Il Rimini 2018/2019 vuole essere la squadra di tutti. Lo sottolinea il numero 1 biancorosso, che punta molto sull'identità locale, con una struttura organizzativa in gran parte confermata. Grassi ha annunciato le collaborazioni con il nuovo progetto della Rimini Basket Rinascita, evidenziando che non esistono sport più importanti e meno.



Sarà anche un Rimini attento al sociale, presente sul territorio, che vuole aggregare e organizzare eventi di solidarietà e per le famiglie. In tutto questo non manca la parte sportiva, per un Rimini che ritorna nei professionisti a distanza di tre anni.



Elia Gorini