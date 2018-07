Ufficiale: il San Marino si è iscritto alla serie D

Il San Marino ha presentato tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di serie D. I biancoazzurri giocheranno le partite interne allo stadio comunale "Sbrighi" di Castiglione di Ravenna.

I Titani hanno formalizzato l'iscrizione alle 15.15, i termine era le 18.00 di oggi. La stagione inizierà con la Coppa Italia il 19 agosto, il campionato il 2 settembre, mentre la stagione della juniores nazionale il 15 settembre. Nel comunicato il San Marino ha ringraziato la LND che ha permesso l'utilizzo dell'impianto del Del Duca in deroga.



La LND fa sapere che delle 160 società aventi diritto, 162 hanno presentato l'iscrizione. Non hanno avanzato richiesta: Akragas e Villabiagio. Tutte le documentazioni saranno esaminate dalla Co.Vi.So.D. che, entro il 20 luglio, comunicherà alle società l'esito dell'istruttoria inviandone copia per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti e al Dipartimento Interregionale. La domanda s'intende accolta a seguito di esito positivo da parte della Co.Vi.So.D. mentre, in caso contrario, le società potranno presentare ricorso avverso entro il 26 luglio (ore 17.00). La Co.Vi.So.D. esprimerà, entro il 30 Luglio, parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti.