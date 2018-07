La Francia campione del mondo

La Coppa del Mondo prende la via di Parigi: la Francia batte 4-2 la Croazia e sale sul tetto del mondo per la seconda volta nella sua storia dopo la vittoria casalinga del 1998.

Francia in vantaggio grazie all'autogol di Mandzukic, il primo in una finale mondiale, poi Perisic pareggia i conti dieci minuti dopo con un bel tiro dal limite. Proprio il numero 4 croato è protagonista del rigore trasformato da Griezmann, suo il fallo di mano che sfugge all'arbitro ma non al Var. Nella ripresa arrotondano Pogba e Mbappè, prima della rete del 4-2 di Mandzukic, per gentile concessione di Lloris. 20 anni fa Deschamps era in campo stavolta è il direttore di un orchestra praticamente perfetta che in sette partite del mondiale ha ottenuto 6 vittorie e un pari.