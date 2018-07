Cesena, fine della corsa: fuori dalla Serie B e libri in tribunale

Il termine per il ricorso contro l'esclusione dal campionato cadetto scade alle 19, ma i bianconeri gettano la spugna: è fallimento.

Il termine per ricorrere contro l'esclusione dalla Serie B scade alle 19, il Cesena però ha già alzato bandiera bianca. Niente da fare, i bianconeri hanno già annunciato l'inevitabile fallimento. "L'AC Cesena - recita il comunicato apparso sul sito del club attorno alle 15:30 - comunica che il consiglio d'amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di aderire all'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì".



A questo punto non resta che ripartire dai dilettanti, nella speranza che si tratti di Serie D.