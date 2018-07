Imolese, avviate pratiche per domanda di ripescaggio in C

I rossoblu hanno vinto i playoff del Girone D di Serie D.

L'Imolese prova a tornare in Serie C giocandosi la carta ripescaggio. Lo comunica la stessa società rossoblu, che "sta predisponendo la documentazione necessaria per adempiere ai requisiti federali richiesti validi per la domanda di ripescaggio al campionato di Serie C 2018/2019."