Iniesta è arrivato in Giappone, giocherà nel Vissel Kobe

L'illusionista è sbarcato in Oriente: l'ex centrocampista del Barcellona Andres Iniesta è arrivato in Giappone e presto esordirà con la sua nuova squadra, il Vissel Kobe che lo ha convinto a suon di yen, per la stella spagnola stipendio di quasi 30 milioni di dollari all'anno. D'ora in poi farà divertire con le sue giocate l'esigente pubblico con gli occhi a mandorla."Non vedevo l'ora di arrivare in Giappone. Voglio giocare il prima possibile " ha dichiarato l'ex numero otto blaugrana appena arrivato all'aeroporto di Osaka, accolto da oltre 300 supporters. Iniesta ha lasciato il Barcellona dopo 22 anni e dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere sia a livello di club che con la Nazionale spagnola con cui ha trionfato in due europei e nel mondiale di Sudafrica 2010, dove segnò la rete decisiva contro l'Olanda nei supplementari. In qualche modo Don Andres rimarrà comunque in qualche modo legato al suo passato in blaugrana, visto che il Vissel Kobe è di proprietà di Hiroshi Mikitani, fondatore e presidente del colosso digitale Rakuten che già da anni fa bella mostra di sé sulle maglie dei giocatori del Barça. Iniesta raggiunge nella J League, il campionato nipponico, il “Nino” Fernando Torres che pochi giorni fa ha firmato con il Sagan Tosu, club dove sarà agli ordini di Massimo Ficcadenti, ex allenatore del Cesena, e in cui milita anche l'ex attaccante del Cagliari Victor Ibarbo.