Milan-Novara con Elia Benedettini in campo

Nella prima amichevole estiva il Milan ha affrontato a Milanello il Novara, a difendere i pali dei piemontesi il sammarinese Elia Benedettini.

Il contesto quello di Milanello, per un'amichevole dal sapore di serie A per il sammarinese Elia Benedettini. Nel primo test estivo i rossoneri hanno affrontato il Novara, che sulla carta giocherà il prossimo campionato di serie C, ma che spera nel ripescaggio in B. Il Milan che si è ripreso l'Europa League grazie alla sentenza del Tas ha poi sollevato dall'incarico, tra gli altri, il presidente Li e l'amministratore delegato Fassone.



Sul campo i rossoneri hanno superato 2-0 il Novara. A sbloccare la partita una rete su calcio di punizione di Suso al 23' del primo tempo. Palla sopra la barriera che batte Benedettini. Il Novara ha giocato una buona partita, in una fase della preparazione nella quale, da una parte e dall'altra, le gambe non possono girare ancora al meglio. Il raddoppio la squadra di Gattuso lo trova al 42' con Calabria, il più rapido a intervenire sulla ribattuta di Benedettini che si era opposto alla conclusione di Kessie. Il piatto sottomisura del numero 2 rossonero termina in rete e manda di fatto le squadre negli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa il Novara e Benedettini tengono la porta inviolata. Al fischio finale è 2-0 per il Milan, con soddisfazione per la squadra di Viali e di certo per il sammarinese Elia Benedettini.



Elia Gorini