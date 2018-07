Esclusiva RTV: il debutto di Cristiano Ronaldo in Nazionale U17 contro San Marino

Nelle immagini esclusive di San Marino RTV, Cristiano Ronaldo gioca la sua prima partita con il Portogallo Under 17. La sfida disputata ad Andorra è per le statistiche quella di debutto nelle competizioni UEFA. L'avversario: la Nazionale di San Marino

Andorra, 6 marzo 2002. È un ragazzino di 17 compiuti da poco a incantare. Ha già la maglia numero 7 e debutta con il Portogallo nelle qualificazioni agli Europei under 17 contro San Marino che in porta schierava Aldo Simoncini.



Cristiano Ronaldo entra nel secondo tempo e impiega un minuto a segnare il primo gol con la nazionale under 17. Per le statistiche è contro San Marino il debutto internazionale in competizioni UEFA. Il Portogallo vince 2-0.



Nelle esclusive immagini a disposizione di San Marino RTV alcune fasi di gioco della partita tra Portogallo e San Marino. Nell'intervista, il ricordo di Aldo Simoncini, portiere della Nazionale di San Marino, sceso in campo in quella sfida contro Cristiano Ronaldo, che nella prossima stagione giocherà in serie A con la maglia della Juventus.



Elia Gorini