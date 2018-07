Alfio Pelliccioni verso il Cesena, sarà il DS

La trattativa è in fase avanzata, il dirigente sammarinese deve liberarsi dal Monopoli ma l'ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Nonostante il rinnovo firmato a maggio, Alfio Pelliccioni lascerà il Monopoli per diventare il direttore sportivo del nuovo Cesena. La trattativa è in fase avanzata e l'ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, col dirigente sammarinese che sta lavorando per liberarsi dal club pugliese. Nei mesi scorsi, Pelliccioni è stato premiato dall'ADICOSP come miglior direttore sportivo dell'ultima stagione, nella quale il suo Monopoli ha raggiunto il primo turno dei playoff di Serie C.