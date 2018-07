Italia: Pirlo farà da vice a Mancini, Sky permettendo

La FIGC valuta la compatibilità dell'incarico col ruolo di opinionista del campione del mondo.

Nella prima nazionale senza campioni del mondo del 2006 in campo, eccone uno in panchina. Andrea Pirlo dovrebbe ripartire dall'Italia, che lo aspetta come vice del CT Roberto Mancini. Resta solo da verificare la compatibilità della carica col ruolo di opinionista televisivo, visto che l'ex Milan e Juve si è da poco legato a Sky.