Calciomercato: questa sera ultima di Alfio Pelliccioni come DS del Monopoli, da domani al lavoro con il Cesena

Il sammarinese Alfio Pelliccioni nuovo D.S del Cesena non è più una novità, ma ufficialmente lo sarà solo da domani, quando verrà presentato alle 17.30 nella sede della Pubblisole. Contattato da noi telefonicamente, l'ex Direttore Sportivo del Monopoli, assisterà questa sera all'incontro di Coppa Italia tra quella che è ormai la sua ex squadra e la Pro Piacenza e da domani comincerà la sua nuova avventura a Cesena. Pelliccioni lavorerà con il tecnico Bebbe Angelini con il quale ha collaborato nel periodo in cui era consulente a Santarcangelo. Alfio Pelliccioni non aveva raggiunto immediatamente l'accordo con il nuovo sodalizio bianconero. Rifiutata la prima offerta ritenuta non all'altezza dell'esperienza maturata dal Direttore Sportivo. Accettata la seconda con le due parti che si sono venute incontro. Prime mosse, l'usato sicuro: Giuseppe De Feudis e Nicola Capellini. Un ritorno anche nel reparto offensivo dove si lavora per il 29enne Danilo Alessandro.



Domani verrà presentato ufficialmente anche il nuovo allenatore del San Marino, Antonio Aiello. Ci sarà curiosità per capire i motivi che hanno portato il Presidente Luca Mancini a consegnare la panchina di una realtà comunque molto importante per la serie D come il San Marino, ad un tecnico poco conosciuto da queste parti e con un curriculum non di primissimo piano.



Il Santarcangelo saprà il 10 agosto se verrà riammesso in serie C. Prima di quella data non ci sarà nulla di ufficiale allenatore compreso. Si fanno però due nomi: per la D il più gettonato è quello di Daniele Galloppa, in caso di riammissione in C, il tecnico potrebbe essere l'ex Ravenna Mauro Antonioli.



In serie C il Rimini con l'amichevole vinta per 13 a 0 sulla Santagatese ha completato il ritiro. Da oggi ritorno al Romeo Neri per completare la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Domenica a Ravenna prima di Coppa Italia. La rosa momentaneamente sembra soddisfare il tecnico Righetti

L.G