Alessandro Conti passa all'Avezzano

L'ex centrocampista di Pennarossa e San Marino sarà in Abruzzo attorno alle 15:30 per la firma del contratto. Il club partecipa al Girone F di Serie D e l'anno scorso è arrivato ai playoff.

Nel San Marino che verrà non ci sarà Alessandro Conti, che da oggi sarà un giocatore dell'Avezzano. Il centrocampista classe '98 - in passato capitano degli Allievi della Juventus - sarà in Abruzzo nel pomeriggio e attorno alle 15:30 firmerà il contratto col suo nuovo club. Col San Marino, Conti ha disputato 26 presenze nello scorso Girone F di Serie D. Lo stesso al quale partecipa anche l'Avezzano, reduce da un'ottima stagione culminata con l'accesso ai playoff.