Niente serie B per l'Avellino

Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso della società irpina. Secondo il Collegio, l'Avellino "apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria", ma non avendo impugnato "nei termini previsti il comunicato ufficiale numero 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante" per la presentazione delle garanzie finanziarie, non è stato possibile "valutare la legittimità dei criteri formalistici". L'atmosfera in mattinata non era delle più tranquille con con circa cento tifosi che si erano radunati davanti alla sede del Coni al Foro Italico con fumogeni e tamburi. Presente anche la polizia con alcuni mezzi blindati.