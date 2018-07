Rimini: Cavallari e il sammarinese De Angelis sono due giocatori biancorossi



Il Rimini F. C. ha tesserato i calciatori Daniele Cavallari e Mirco De Angelis.



Cavallari, difensore classe ’98, dopo due stagioni nella primavera del Cesena

lo scorso anno ha militato in Serie D nel Forlì collezionando 35 gettoni di presenza in campionato.



De Angelis, portiere classe ’00 e nazionale under 18 sammarinese, nella scorsa stagione ha giocato nella formazione primavera del Cesena.





Cs Sergio Cingolani - Ufficio stampa Rimini F. C.