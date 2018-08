Caos ripescaggi, slitta il calendario della Serie C

A questo punto è probabile che la prima giornata, in programma il 26 agosto, venga rinviata ai primi di settembre.

Lo stato di caos in cui versa il calcio italiano potrebbe portare allo slittamento dei campionati di Serie C. Alla luce dei tanti procedimenti relativi ai ripescaggi pendenti dinnanzi alla giustizia sportiva, e vista l'incertezza circa l'organico della terza divisione, a Lega Pro ha infatti rinviato la compilazione dei calendari, inizialmente prevista per il 7 agosto, fissando come data indicativa quella del 22 agosto. Difficile dunque che possa essere rispettato il programma della prima giornata, in teoria fissata per il 26 agosto e che probabilemente, a questo punto, slitterà a settembre