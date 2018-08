Cesena, presi Valeri, Capellini e Alessandro

Arrivano tutti e tre dalla C: il difensore dal Lecce, il centrocampista dal Santarcangelo e l'attaccante dal Piacenza.

Alfio Pelliccioni si presenta al Cesena con un rinforzo per reparto: ufficiali gli arrivi del difensore Emanuele Valeri, il centrocampista Nicola Capellini e l'attaccante Danilo Alessandro.



Terzino sinistro classe '98, Valeri viene da una stagione da comprimario il C col Lecce, col quale ha messo insieme tre presenze. Di tutt'altro stampo la sua precedente stagione in D col Rieti, fatta di 31 partite, 3 gol e ben 9 assist.



Il trequartista classe '91 Capellini invece è un cavallo di ritorno, essendo un prodotto del vivaio bianconero. Poi un lungo giro d'Italia in C, che l'ha portato a vestire le maglie, di Venezia, Fidelis Andria, San Marino, Forlì, Modena e Santarcangelo. Coi clementini, nello scorso campionato, ha disputato 21 partite e segnato 2 gol.



È un ritorno anche per il classe '88 Alessandro, che col Cesena giocò una partita in C1 nel 2009. Veterano della Serie C, viene da 11 gol in 34 partite col Piacenza.