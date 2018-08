Serie D: ripescati Classe, Jesina e Montebelluna

Sono state ripescate Montebelluna, Classe e Jesina, e sono stati accolti i ricorsi di Pomigliano, Città di Campobasso, Palmese, Nocerina, Igea Virtus Barcellona e Roccella. Il Consiglio Direttivo ha poi delegato il Presidente LND a procedere ad eventuali ulteriori ripescaggi che potrebbero rendersi necessari per il completamento dell'organico per effetto delle decisioni assunte dalla FIGC in relazione alle vacanze di posti nei campionati professionistici.