Serie C: ripescati Imolese e Cavese. Ci sarà anche la Juve B

E' ufficiale. L'Imolese è stata ripescata in serie C. La FIGC ha reso noto che anche Cavese e Juventus B sono state ripescate in Serie C. Ammissione non accettata, invece, per Como e Prato. I primi per la mancata presentazione della garanzie richieste, mentre i secondi per problemi infrastrutturali.



