Coppa Italia Serie C: il Ravenna vince il Derby dell'Adriatico contro il Rimini

In Romagna il calcio è qualcosa di più di un semplice sport, è una questione di vita. E la stagione calcistica romagnola non poteva non iniziare con il Derby dell'Adriatico di Coppa Italia tra Ravenna e Rimini.

E' un gol di Papa a un quarto d'ora dalla fine a portare il match sulla sponda giallorossa e consentire ai ravennati di mettere un bel macigno sulla qualificazione al secondo turno.

Il Rimini non ha sfigurato, lamentando tre occasioni nitide neutralizzate nel primo tempo dal portiere di casa Venturi, il migliore dei suoi.

Al 3' il colpo di testa di Cecconi chiama Venturi al mezzo miracolo. Sull'azione successiva Guiebre finta il cross sulla sinistra e lascia partire un pallonetto che esalta ancora una volta il portierone giallorosso.

I ragazzi di Foschi faticano nella prima frazione di gioco e si fanno vedere dalle parti di Scotti solo al minuto numero 33 con Galuppini che scalda le mani al numero 1 ex San Marino calcio.

Poi torna alla carica il Rimini: ancora Guiebre, il più propositivo, ci prova con un destro dal limite costringendo Venturi ad un nuovo intervento non semplice.



Nella ripresa il ritmo cala, i biancorossi continuano a tenere il pallino del gioco ma è il Ravenna a rendersi pericoloso in contropiede. E al 74' arriva il gol che fa saltare il banco: accelerazione improvvisa di Bresciani e Papa chiude l'azione con la capocciata vincente che fa 1-0 Ravenna.

Il risultato non cambia più, il Rimini non ha più le forza per reagire e, al Benelli, i Leoni fanno loro una partita dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma si sa, nel calcio conta chi fa un gol in più degli altri.



AC