Alessandro D'Addario è un nuovo giocatore del San Marino Calcio

Terzo acquisto per il San Marino Calcio. Dopo gli arrivi di Vassallo e Mazzotti, anche Alessandro D'Addario è un nuovo giocatore biancazzurro.

Il terzino destro classe 1997, dopo l'esperienza in Serie D con il Rimini dello scorso anno e l'avventura in Europa League con La Fiorita, torna nel club dove è cresciuto calcisticamente.



Nel frattempo prosegue la preparazione estiva a Castiglione di Ravenna per la squadra agli ordini del tecnico Aiello e il 20enne nazionale sammarinese si metterà subito a disposizione.