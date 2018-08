Il 19 agosto via alla Coppa Italia di D

Domenica 19 agosto comincerà la stagione della serie D con il turno eliminatorio di Coppa Italia.



In gara unica si affronteranno Axys Zola-Forlì, Castelfidardo-Santarcangelo e Savignanese-Classe.



La domenica successiva entreranno in gioco anche il San Marino che giocherà in trasferta contro la Sammaurese e il Cesena che andrà a far visita alla vincente di Savignanese-Classe.



Dopo ferragosto la composizione dei gironi e il calendario del campionato di Serie D.



r.c.