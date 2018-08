Juventus: esordio con gol per Cristiano Ronaldo a Villar Perosa

“El està aquì”, lui è qui. Al di là del risultato, 5-0 per la Juventus A, il vermissage di Villar Perosa verrà ricordato come il primo, vero, Ronaldo Day. Il fuoriclasse bianconero è sceso per la prima volta in campo con la maglia della squadra Campione d'Italia e ci ha messo soltanto 8 minuti a segnare il suo primo gol italiano.

45 minuti per CR7, tante occasioni tra cui una tentata rovesciata e un colpo di tacco salvato sulla linea. Ottima l'intesa con Dybala, autore di una doppietta, e per una ventina di minuti con la fascia di capitano al braccio.

Ronaldo entra in quasi tutti i gol dei bianconeri, tra cui pure lo sfortunato autogol di Capellini che apre le porte alla goleada della prima squadra sulla Primavera dell'italo-sammarinese Francesco Baldini.

Nella ripresa arriva pure il definitivo 5-0 di Marchisio, l'unico assieme a Chiellini ad aver assistito all'incredibile metamorfosi della Juventus in 12 anni: dalla Serie B a Cristiano Ronaldo.

Poi al 72' la classica, pacifica invasione che sospende il match con i fan in cerca di una foto-ricordo o, per i più fortunati, di una maglia da custodire con gelosia.

Lo stesso 5 volte Pallone d'Oro è rimasto entusiasta dell'accoglienza riservatagli dai tifosi e li ha ringraziati con un post sui social network: "Una giornata emozionante, in un’atmosfera speciale che racconta la storia vincente della Juve. Grazie a tutti i tifosi per il grande affetto! #FinoAllaFine". Erano infatti circa 5000 gli appassionati che hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita in famiglia; un'invasione di massa in Val Chisone per vedere il nuovo marziano della Juventus e per festeggiare anche i due trofei vinti la scorsa stagione, il settimo scudetto consecutivo e la quarta coppa Italia di seguito. L'auspicio per tutti i bianconeri è che il prossimo anno, a Villar Perosa, si veda alzare al cielo pure la Coppa dalle Grandi Orecchie. E CR7 farà il possibile per regalare questa gioia ai suoi nuovi tifosi.



