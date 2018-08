Mondiale U20 Femminile: Olanda 0-4 Francia, transalpine prime nel girone A

La Francia del pallone sta vivendo un momento magico: se i maschi hanno appena conquistato il Mondiale di Russia, le ragazze della Nazionale U20 non vogliono essere da meno e lo hanno dimostrato nell'ultimo match del gruppo A contro la fortissima Olanda. 4-0 netto per le transalpine che scavalcano le Orange e passano come prima nel girone.

Partita chiusa già nei primi 33 minuti e la protagonista è sicuramente la 17enne Amelie Delabre, autrice di uno splendido hat-trick.

Il primo arriva con un grande anticipo sul primo palo che spiazza la retroguardia olandese.

Nel secondo si dimostra fredda sul dischetto spiazzando Kop mentre il terzo e ultimo è una fotocopia dell' 1-0. Colpo di testa in anticipo, dimostrando che la classe 2000 ha un gran fiuto del gol ed è capace di buttarla dentro in tutti i modi.



Risultato arrotondato nella ripresa con il coast to coast di Laurent che prende velocità, arriva davanti alla Kop e la supera per la quarta volta.

A tenere la porta inviolata poi, per legittimare una partita quasi perfetta, Chavas che si oppone alla punizione ben calciata da Nouwen.

Francia che ora troverà nei quarti la Corea del Nord, mentre l'Olanda se la vedrà con l'Inghilterra per un posto in semifinale.



Nell'altra sfida del girone A, il Ghana fa sua una partita che vale solo per l'onore, dal momento che sia le africane che la Nuova Zelanda erano già eliminate dalla competizione.

Il gol-vittoria arriva a un quarto d'ora dalla fine: conclusione al fulmicotone di Asantewaa dal limite che si stampa contro la traversa, Anima è lì e con un tap-in di testa appoggia in rete per l'1-0 finale.



Alessandro Ciacci