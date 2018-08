Angelini: E' un Cesena grande qualità, ma la rosa dev'essere ancora completata

Dopo l'amichevole con la Nazionale sammarinese ha parlato il tecnico del Cesena Giuseppe Angelini:" sento che il pubblico ci starà vicino e ci sosterrà come sempre anche in questa categoria. Il Cesena è una squadra con ottime qualità. Il D.S Alfio Pelliccioni sta lavorando per completare la rosa, stiamo trattando un attaccante."