Serie C, l'Imolese ingaggia Simone Rossetti

Un'altra punta per l'Imolese: dopo l'acquisto di Eric Lanini, il direttore sportivo Filippo Ghinassi ha concluso le trattative per Simone Rossetti che andrà a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Alessio Dionisi.

Rossetti, classe '97, è reduce dall'esperienza in C alla Virtus Francavilla, mentre nella stagione precedente si era messo in mostra in serie D con la maglia del Mezzolara, con la quale aveva segnato 12 gol in 32 presenze.